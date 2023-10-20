«Гораздо больше!»: Диетолог не поверила, что ожирением страдают 11% россиян

«Если мы посмотрим на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, мы не увидим на улицах множество людей с ожирением — диетолог видит, когда человек просто полный, а когда у него уже ожирение. Хотя даже в мегаполисах речь идет не об 11%. Но лишь мы чуточку углубимся в менее крупные города, мы увидим, что ожирением страдают гораздо больше россиян, чем 11%», — сказала Белоусова.

При этом собеседница НСН отметила, что даже официальная статистика Минздрава выглядит весьма пугающей.

«Если говорить о математике, то 11% — это немного. Но когда речь касается здоровья, 11% — это весьма существенный показатель. Ожирение никогда не ходит в одиночку, а очень любит компанию гипертонической болезни, сахарного диабета, заболеваний сердца и суставов. Ожирение — это комплексное заболевание, от которого страдает практически весь организм. Лет десять назад говорили вообще об ужасающих 25%, но и нынешней цифры достаточно, учитывая, насколько это влияет на здоровье и на трудоспособность», — добавила эксперт.

Кроме того, диетолог заявила, что сегодня ожирением страдает примерно одинаковое количество мужчин и женщин.

«Если верить статистике, из десяти людей с ожирением будет шестеро женщин и четверо мужчин. На самом деле мужчины просто реже обращаются с этой проблемой к врачам, она у них реже фиксируется. Сейчас можно говорить, что мужчин и женщин, страдающих ожирением, примерно поровну. Просто для женщин очень важен внешний вид, поэтому у них обращаемость по поводу лишнего веса, по поводу ожирения больше, чем у мужчин», — подчеркнула собеседница НСН.

Также врач рассказала о том, жители каких стран наиболее подвержены ожирению.

«Самой “жирной” страной стабильно считаются США. Кстати, там идет перераспределение по городам и по штатам. Кроме того, считается, что чаще всего ожирением страдают афроамериканцы и латиноамериканцы. Россия в этом печальном рейтинге всегда стояла примерно на четвертом месте. Меньше подвержены ожирению жители государств Средиземноморья, Японии. Мало распространено ожирение и в скандинавских странах», — указала эксперт.