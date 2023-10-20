«Гораздо больше!»: Диетолог не поверила, что ожирением страдают 11% россиян
Ожирению больше подвержены жители небольших городов, чем мегаполисов, сказала НСН Анна Белоусова. Она отметила, что статистика не отражает большую часть мужчин, которые зачастую не обращаются за помощью.
Официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе. Об этом НСН заявила диетолог Анна Белоусова.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе выступления на заседании совета при президенте России по физической культуре и спорту заявил о том, что сегодня ожирением страдают 11% россиян. Министр заверил, что ведомство активно борется с этой проблемой. Белоусова рассказала о сути проблемы.
«Если мы посмотрим на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, мы не увидим на улицах множество людей с ожирением — диетолог видит, когда человек просто полный, а когда у него уже ожирение. Хотя даже в мегаполисах речь идет не об 11%. Но лишь мы чуточку углубимся в менее крупные города, мы увидим, что ожирением страдают гораздо больше россиян, чем 11%», — сказала Белоусова.
При этом собеседница НСН отметила, что даже официальная статистика Минздрава выглядит весьма пугающей.
«Если говорить о математике, то 11% — это немного. Но когда речь касается здоровья, 11% — это весьма существенный показатель. Ожирение никогда не ходит в одиночку, а очень любит компанию гипертонической болезни, сахарного диабета, заболеваний сердца и суставов. Ожирение — это комплексное заболевание, от которого страдает практически весь организм. Лет десять назад говорили вообще об ужасающих 25%, но и нынешней цифры достаточно, учитывая, насколько это влияет на здоровье и на трудоспособность», — добавила эксперт.
Кроме того, диетолог заявила, что сегодня ожирением страдает примерно одинаковое количество мужчин и женщин.
«Если верить статистике, из десяти людей с ожирением будет шестеро женщин и четверо мужчин. На самом деле мужчины просто реже обращаются с этой проблемой к врачам, она у них реже фиксируется. Сейчас можно говорить, что мужчин и женщин, страдающих ожирением, примерно поровну. Просто для женщин очень важен внешний вид, поэтому у них обращаемость по поводу лишнего веса, по поводу ожирения больше, чем у мужчин», — подчеркнула собеседница НСН.
Также врач рассказала о том, жители каких стран наиболее подвержены ожирению.
«Самой “жирной” страной стабильно считаются США. Кстати, там идет перераспределение по городам и по штатам. Кроме того, считается, что чаще всего ожирением страдают афроамериканцы и латиноамериканцы. Россия в этом печальном рейтинге всегда стояла примерно на четвертом месте. Меньше подвержены ожирению жители государств Средиземноморья, Японии. Мало распространено ожирение и в скандинавских странах», — указала эксперт.
В заключение Белоусова посоветовала людям с ожирением обязательно поменять питание и образ жизни.
«Чтобы это сделать грамотно, нужно в первую очередь обратиться к диетологу. Не к спортивному врачу, не к фитнес-тренеру, даже не к эндокринологу, ни в коем случае не к терапевту, а именно к диетологу. При этом стоит хотя бы самостоятельно попытаться изменить тип питания. Какие бы механизмы ни были бы заложены в ожирение (генетика, сидячий образ жизни, эндокринология), ни один из них не реализуется, если человек нормально питается по калорийности. Именно нарушение питания служит спусковым механизмом для того, чтобы все остальные факторы, предрасполагающие к ожирению, реализовывались», — подытожила она.
Ранее исследование показало, что 55% россиянок недовольны своим весом, а порядка 77% соотечественниц следят за своим питанием. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
- Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом
- В Грузии разработали план на случай ядерной войны
- Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
- Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум
- Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие социально ответственного бизнеса
- Южная Корея и Британия провели масштабные военные учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru