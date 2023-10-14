Врач Гадзиян назвал жир «главным убийцей» организма человека

По словам эксперта, доказана связь лишнего веса с сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, атеросклерозом, подагрой, грыжей позвоночника, раком толстого кишечника, почки, матки и яичников. Как отметил Гадзиян, ожирение укорачивает жизнь в среднем на десять лет.

«Каждые лишние и личные 3 килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в среднем продолжительность в жизни человека на 1 год», — написал врач в своем Telegram-канале.

Также специалист призвал контролировать объем талии и индекс массы тела. По словам медика, талия более 94 см у мужчин — «уже проблема», объем более 102 см — «большая проблема», а о лишнем весе говорит индекс массы тела в 25-30 кг/м2.

Ранее врач-диетолог Татьяна Жаровская предупредила, что размер талии может увеличиться, если завтракать только чашкой кофе. По словам эксперта, в норме объем талии у женщин должен составлять не более 82-85 сантиметров, у мужчин – до 90-92 сантиметров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

