Новости за ночь: Большинство россиян не готовы сделать прививку от коронавируса

Более половины - 63 процента - респондентов подчеркнули, что для них эффективность и безопасность вакцины важнее страны ее производства.

Кроме того, исследователи выяснили, что более половины россиян (52 процента) не исключают второй волны пандемии в стране, 37 процентов не ожидают такого сценария развития событий, а 11 процентов соотечественников вообще не верят в существование коронавируса, отмечает RT.

В ходе исследования, проведенного с 6 по 23 сентября, было опрошено около 20 тыс. Россиян. Его результаты направят главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

В числе тех, кто решил сделать себе прививку российской вакциной «Спутник V», оказался ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. В эфире НСН он рассказал о своем самочувствии.

