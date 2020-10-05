Новости за ночь: Большинство россиян не готовы сделать прививку от коронавируса

Не готовы к вакцинации от нового коронавируса 73 процента россиян. Это показал опрос, проведенный партией «Единая Россия».

Выяснилось, что лишь 23 процента опрошенных жителей страны хотели бы сделать такую прививку. Еще 4 процента заявили, что уже переболели новой вирусной инфекцией и в прививке нет необходимости, пишут «Известия».

Исследователи также выяснили, что абсолютное большинство участников опроса (93 процента) убеждены, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. При этом 7 опрошенных полагают, что прививки от коронавируса должны стать обязательными.

Вирусолог ожидает сохранение отдельных ограничений из-за коронавируса на годы

Более половины - 63 процента - респондентов подчеркнули, что для них эффективность и безопасность вакцины важнее страны ее производства.

Кроме того, исследователи выяснили, что более половины россиян (52 процента) не исключают второй волны пандемии в стране, 37 процентов не ожидают такого сценария развития событий, а 11 процентов соотечественников вообще не верят в существование коронавируса, отмечает RT.

В ходе исследования, проведенного с 6 по 23 сентября, было опрошено около 20 тыс. Россиян. Его результаты направят главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

В числе тех, кто решил сделать себе прививку российской вакциной «Спутник V», оказался ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. В эфире НСН он рассказал о своем самочувствии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросКоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры