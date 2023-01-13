«Показатели как в Зимбабве»: Вакцину против «Кракена» могут создать за три месяца
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что обновленная вакцина на фоне мутаций необходима людям из групп риска.
Коронавирус продолжает мутировать, вакцины становятся менее эффективными, а люди из групп риска все еще тяжело переносят заболевание, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты центра работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от «кракена». Викулов отметил, что только через несколько месяцев обновленная вакцина может начать применяться.
«Для обновления вакцины требуется не так много времени, технологию можно за несколько недель сделать, а для масштабирования может потребоваться не менее трех месяцев, чтобы это стало доступно для широкого использования. Сейчас один случай «кракена» в Пензенской области, это не основание для национальной вакцинации обновленной вакциной. Но такая вакцина нужна, так как вирус мутирует, эффективность вакцин снизилась, вовлечены миллионы людей на планете, есть группы высокого риска, далеко не все люди легко болеют, вакцинация групп риска однозначно необходима», - рассказал вирусолог.
Также собеседник НСН заявил, что в России показатели вакцинации находятся на уровне ниже среднего по миру, что мешает формированию полноценного популяционного иммунитета.
«Вариант «кракен» быстрее распространяется, ускользает от иммунного ответа, считать это безобидным некорректно. Вирус будет выполнять свою программу, он у человечества не будет разрешения спрашивать, он адаптируется, и мы должны тоже отвечать на этот вызов. Для создания популяционного иммунитета показатели по вакцинации в России ниже среднего. Например, в Израиле 70% женщин, которые беременеют, вакцинированы от ковида, а в России только 3%, у нас показатели как в Зимбабве. Коронавирус все еще является пандемическим, продолжается появление новых субвариантов «омикрона», никто не знает, когда это остановится», - заключил он.
Новый штамм коронавируса «Кракен» быстро вытесняет предыдущие варианты и будет заражать людей, которые давно не болели «омикроном», заявил ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН.
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