«Показатели как в Зимбабве»: Вакцину против «Кракена» могут создать за три месяца

Коронавирус продолжает мутировать, вакцины становятся менее эффективными, а люди из групп риска все еще тяжело переносят заболевание, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты центра работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от «кракена». Викулов отметил, что только через несколько месяцев обновленная вакцина может начать применяться.

«Для обновления вакцины требуется не так много времени, технологию можно за несколько недель сделать, а для масштабирования может потребоваться не менее трех месяцев, чтобы это стало доступно для широкого использования. Сейчас один случай «кракена» в Пензенской области, это не основание для национальной вакцинации обновленной вакциной. Но такая вакцина нужна, так как вирус мутирует, эффективность вакцин снизилась, вовлечены миллионы людей на планете, есть группы высокого риска, далеко не все люди легко болеют, вакцинация групп риска однозначно необходима», - рассказал вирусолог.