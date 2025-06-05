«Наиболее часто обращаются за помощью одинокие люди, в жизни которых не хватает радости, с целью научиться общаться. Особенно число таких людей резко увеличилось после пандемии коронавируса. По их словам, они раньше были экстравертами, но изоляция превратила их в интровертов. И такой тренд в последнее время усиливается. Люди никак не могут вернуться к тому, чтобы выйти из своей раковины. Они уже не могут доверительно, как раньше, начать общаться с другими людьми. Возможно, произошли, какие-то изменения в их организме на химическом уровне. Может быть, произошла переоценка прежних ценностей. Люди стали больше задумываться о себе, о своей жизни, о её смысле, о своем будущем. И вместе с этим погружением в себя они выпали на какое-то время из разных сообществ и обратно уже не могут влиться, испытывая одиночество», - предположила специалист.

Психолог рассказала, с чего начинается работа с такими клиентами.

«Психолог сначала выясняет, с чем связано возникновение у человека чувства одиночества, потому что причиной могла послужить какая-то ситуация, в которой были обиды, предательства, измены. Если первопричиной стал страх общения с людьми, то мы работаем над определением того окружения, с кем можно было бы безопасно начать взаимодействовать. Затем начинается разбор первичных шагов клиента. Мы анализируем, что получилось, а что - нет. Начинаем разбирать страхи человека. На этом этапе начинает ещё больше проявляться та или иная причина, которая привела к одиночеству. Выводить из него психологи начинают путем стимулирования клиента совершить какие-то активные действия. Начинаем искать то, в чем человеку интересно было бы самореализовываться. В самых тяжелых случаях специалисты выводят из одиночества через помощь другому, через благотворительность и волонтерство. Как только ты начинаешь помогать, ты становишься нужным, ты начинаешь сам себя ценить. И люди, как правило, про это одиночество забывают», - добавила Базарова.

Ранее декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович заявила НСН, что с проблемой одиночества сейчас к психологам обращается каждый пятый.

