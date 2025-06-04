Портал Superjob провел исследование, по результатам которого выяснилось, что практически каждый третий россиянин (31%) признается, что не хотел бы остаться один: (11%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния.

Григорович отметила, что чувство одиночество обостряется, как правило, когда супруги находятся на грани развода.

«Одиночество, скорее, это ситуация, которая возникает в «предразводный» период. С этой проблемой к психологу сейчас обращается примерно каждый пятый. Только через выращивание у обратившихся за помощью чувства собственного достоинства, собственного пространства и формирование какой-то независимости через деятельность помогает решить проблему», - рассказала специалист.

При этом она отметила, что состоятельные люди реже страдают от одиночества.

«Материальную зависимость никто не отменял. Материальный уровень - это первый уровень в решении данной проблемы. Обеспеченные люди более независимы и уверены в себе», - пояснила психолог.

Ранее ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

