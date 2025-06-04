Психолог дала совет страдающим от одиночества
Доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, что с проблемой одиночества сейчас к психологам обращается каждый пятый.
С нарастающим ощущением одиночества поможет справиться выращивание независимости и чувства собственного достоинства, заявила в разговоре с НСН доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович.
Портал Superjob провел исследование, по результатам которого выяснилось, что практически каждый третий россиянин (31%) признается, что не хотел бы остаться один: (11%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния.
Григорович отметила, что чувство одиночество обостряется, как правило, когда супруги находятся на грани развода.
«Одиночество, скорее, это ситуация, которая возникает в «предразводный» период. С этой проблемой к психологу сейчас обращается примерно каждый пятый. Только через выращивание у обратившихся за помощью чувства собственного достоинства, собственного пространства и формирование какой-то независимости через деятельность помогает решить проблему», - рассказала специалист.
При этом она отметила, что состоятельные люди реже страдают от одиночества.
«Материальную зависимость никто не отменял. Материальный уровень - это первый уровень в решении данной проблемы. Обеспеченные люди более независимы и уверены в себе», - пояснила психолог.
Ранее ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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