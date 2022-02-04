«Подарок природы»: Иммунолог объяснил отказ от карантина при «омикроне»

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1» сообщила, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл, ведется работа над оформлением документов для его отмены. Она пояснила, что «омикрон» очень быстро передается, при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.

По словам Жемчугова, от «омикрона» на спрячешься, им переболеют практически все, поэтому главная задача - уберечь группы риска от тяжелого течения болезни.

«Из-за легкого течения заболевания нет смысла в карантине. Я вообще советовал перестать контролировать распространение коронавируса. А если кто-то в группе риска и течение заболевания потенциально может быть тяжелым, то наша система здравоохранения с этим справится. Самое главное, что никто не умрет. Важна сортировка на первом этапе: кого в госпиталь, а кого лечить амбулаторно. 95% должны лечиться амбулаторно и по телефону. Многих даже больными нельзя назвать, у кого выявляют ковид. Я бы их назвал "выявленные зараженные", потому что они не болеют», - добавил Жемчугов.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для контактных лиц с 14 до семи дней.

