Под Воронежем найден очаг сибирской язвы

В Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за очага сибирской язвы, сообщает районная администрация.

В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Он будет действовать до 16 ноября. Ограничено посещение территории посторонними, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

Ранее вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеСибирская Язва

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