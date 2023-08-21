Под Воронежем найден очаг сибирской язвы
21 августа 202300:27
В Панинском районе Воронежской области введен режим ЧС из-за очага сибирской язвы, сообщает районная администрация.
Он будет действовать до 16 ноября. Ограничено посещение территории посторонними, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.
Ранее вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru