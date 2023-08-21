Под Воронежем найден очаг сибирской язвы

Кадыров: ВСУ стягивают на Ореховское направление бронетехнику и живую силу

Украинские власти объявили о начале эвакуации жителей Харьковской области

МИД Дании: королевство согласно передать Украине истребители F16 при выполнении ряда условий

СМИ: композитора и исполнителя Горана Бреговича и его группу, прилетевших на фестиваль Gustar, не впустили в Молдавию

Синоптик: в Москве в воскресенье выпало около трети месячной нормы осадков