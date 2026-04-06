Неадекватный вес: Почему подросткам опасно заниматься пауэрлифтингом

Сергей Агаджанян и Дарья Кожевникова заявили НСН, что у ребенка должна быть правильная нагрузка, а не «тяжести». 

Для молодого человека полезна физическая нагрузка с собственным весом, без отягощений, заявил рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в разговоре с НСН.

Школьница подняла 82 кг в становой тяге — это в три раза больше ее веса. Девятилетняя Люси уже трижды стала рекордсменкой по пауэрлифтингу в США. Также юная спортсменка может приседать со штангой 68 кг и жать лежа более 38 кг. При этом сама она весит всего 27 кг. Девочка профессионально занимается борьбой и ходит в зал по пять раз в неделю. Тренирует школьницу ее отец. Агаджанян уверен, что это не полезно для подрастающего организма.

«Как человек, который занимается силовыми рекордами, могу сказать, что это очень вредно. Конечно, для девочки в столь юном возрасте это хороший показатель. Но организм растет, формируется, поэтому такая нагрузка на суставы травмоопасна. Это опасно, если делать это не под контролем специалистов, тренер в таком случае должен разбираться в детской физиологии. Заниматься такими вещами можно только в профессиональной команде. Если говорить о массовом спорте, для молодого человека полезна физическая нагрузка с собственным весом, без отягощений. В подростковом возрасте можно добавлять вес, но только если человек занимается этим профессионально», - отметил он.

С ним согласилась создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

«Это опасно, потому что у детей есть период роста, когда суставы, позвоночник должны быть в продуктивном состоянии. У ребенка должна быть правильная нагрузка, а не тяжести. Когда организм растет, ему надо дать возможность вырасти в полном объеме, а не прижимать его тяжелым. Такого плана нагрузка не очень хороша для женщин в целом. Дай Бог, чтобы родители понимали это, надеюсь, что девочка не тренируется по пять-шесть часов в день. Поднимать вес детям в период активного роста опасно. Если человек занимается спортом профессионально, он может поднимать гантели, но адекватный вес, не в три раза больше его веса. Это аукнется по суставам и спине», - добавила она НСН.

Оценка и подтверждение квалификации детских тренеров — одна из важнейших задач, кроме того, родители должны быть избавлены от непомерных сборов и взносов.

ФОТО: РИА Новости
