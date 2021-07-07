Почти 2,5 миллиарда рублей выделят на лекарства для COVID-больных
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на приобретение лекарств для больных с коронавирусом правительство РФ выделит почти 2,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
По её словам, эти средства направят на покупку лекарственных препаратов для почти 790 тысяч россиян, которые получающих лечение амбулаторно.
Ранее Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся достаточно напряжённой, но несмотря на это в 16 регионах России не стали запрещать массовые мероприятия и работу общепита в ночное время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru