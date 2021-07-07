Власти 16 регионов РФ не стали запрещать массовые мероприятия
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся достаточно напряжённой, сообщает ТАСС.
На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства она отметила, что, по сравнению с прошлой неделей, показатель заболеваемости в стране увеличился на 17%.
Голикова добавила, что несмотря на это, в 16 регионах России, например, в Карелии, Тыве и Забайкальском крае, не стали запрещать массовые мероприятия и работу общепита в ночное время.
«В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень», - добавила вице-премьер.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации населения с учетом необходимости достичь 80-90% коллективного иммунитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru