Власти 16 регионов РФ не стали запрещать массовые мероприятия

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся достаточно напряжённой, сообщает ТАСС.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства она отметила, что, по сравнению с прошлой неделей, показатель заболеваемости в стране увеличился на 17%.

Голикова добавила, что несмотря на это, в 16 регионах России, например, в Карелии, Тыве и Забайкальском крае, не стали запрещать массовые мероприятия и работу общепита в ночное время.

«В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень», - добавила вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации населения с учетом необходимости достичь 80-90% коллективного иммунитета.