Собянин: Соблюдение мер должно помочь не допустить локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победить пандемию коронавируса и не допустить тотального локдауна в столице поможет соблюдение принятых мер.

В настоящее время Москва лидирует по выявляемости коронавируса среди регионов, а по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тыс. населения - на 30-40 месте. Однако это не должно успокаивать, так как в больницах находятся около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ - около 1 тыс.

Мэр отметил, что бороться с эпидемиями заболеваний, от которых ещё нет эффективного лекарства, нужно не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий. В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса, а в декабре-январе начать массовую вакцинацию.



По словам Собянина, только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение. «Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жёсткие, более радикальные и более неприятные меры. Взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города - главное условие успеха», - написал мэр.



Столичный глава считает, что Москве удалось найти оптимальный путь, который позволит защитить уязвимые группы населения, сохранить необходимый объём плановой медицинской помощи, не допустить тотального локдауна и огромного ущерба экономике и доходам людей.



На своём персональном сайте градоначальник отметил, что, не смотря на усталость от различных ограничений, нельзя приуменьшать опасность COVID-19 и, тем более, делать вид, что её не существует.

В Москве работодатели, действующие на территории города, обязаны перевести на удаленку не менее 30% работников. Людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать самоизоляцию. Введен масочный режим в магазинах, общественном транспорте и на рабочих местах. Школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение. Доступ работников и посетителей в ночные клубы и аналогичные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

