Почему нельзя стирать нетканые маски рассказала эксперт

Нетканые медицинские маски нет смысла стирать, к тому же это дает ложное чувство безопасности, сообщает РИА новости со ссылкой на директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марину Велданову.

По ее словам стирать необходимо марлевые маски. Она напомнила, что существует два основных пути передачи COVID-19. Это капли, которые выделяются при кашле, чихании и в разговоре. Они приведут к заражению, если попадут на слизистую оболочку другого человека. При контактном способе инфицирования происходит иначе. Например, если больной покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом за нее берется здоровый человек и потом трогает свое лицо.