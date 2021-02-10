Кому нельзя носить респиратор без согласования врача рассказала эксперт
Люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, а также рядом психических расстройств должны проконсультироваться с врачом перед использованием респиратора, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марину Велданову.
Па ее словам, респираторы, как и медицинские маски, также могут защищать от заражения коронавирусом, однако ВОЗ рекомендует их носить, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус.
При этом респираторы имеют несколько минусов: в них тяжело дышать. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами, может быть опасно носить такие средства защиты.
Как отметила Велданова, респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр.
Ранее сообщалось, что респираторы и защитные маски практически одинаково эффективны против коронавируса, но у респираторов есть некоторые преимущества, заявил доктор медицинских наук, специалист в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский.
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