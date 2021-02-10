Кому нельзя носить респиратор без согласования врача рассказала эксперт

При этом респираторы имеют несколько минусов: в них тяжело дышать. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами, может быть опасно носить такие средства защиты.

Как отметила Велданова, респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр.

Ранее сообщалось, что респираторы и защитные маски практически одинаково эффективны против коронавируса, но у респираторов есть некоторые преимущества, заявил доктор медицинских наук, специалист в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский.

