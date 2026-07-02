Горный Алтай подключили к приложению «Зеленая Кнопка»

Благодаря подключению территории к проекту граждане и туристические группы смогут оформить и оплатить обязательное разрешение на её посещение прямо со смартфона. Вся процедура занимает меньше минуты.

Основатель и генеральный директор «Зеленой кнопки» Александр Железняк выразил надежду, что в будущем пользователи приложения получат доступ и к другим заповедным территориям Алтая.

«Мы набрали хороший темп подключения территорий... Надеемся за год охватить минимум 30 нацпарков, а за три года полностью подключить практически все популярные природные территории РФ к нашему сервису», — добавил сооснователь приложения Юрий Белоусов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в последние несколько лет российские туроператоры фиксируют рост спроса на «сонный туризм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

