Побочный эффект на вакцину Pfizer обнаружили в Японии

Японские медики обнаружили возможный побочный эффект после введения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. У мужчины во время проведения вакцинации в больнице префектуры Тояма возникла крапивница. Об этом сообщила в Twitter канцелярия японского премьер-министра.

Минздрав страны продолжает собирать информацию о возможных побочных эффектах после прохождения вакцинации.

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Ранее Япония подписала соглашения с несколькими компаниями на поставку вакцин против COVID-19. Премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцин.

Вакцинация в Японии стартовала 17 февраля. Сначала привиться должны медицинские работники, передает ТАСС. Затем вакцину получат жители страны старше 65 лет, а к маю она будет доступна для всех остальных граждан.

Накануне основатель компании Microsoft Билл Гейтс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что всем государствам мира необходимо наладить сотрудничество и отказаться от соперничества, чтобы одолеть коронавирус, передает РИА ФАН.



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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ЯпонияВакцинация
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