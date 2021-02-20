Побочный эффект на вакцину Pfizer обнаружили в Японии
Японские медики обнаружили возможный побочный эффект после введения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. У мужчины во время проведения вакцинации в больнице префектуры Тояма возникла крапивница. Об этом сообщила в Twitter канцелярия японского премьер-министра.
Минздрав страны продолжает собирать информацию о возможных побочных эффектах после прохождения вакцинации.
Ранее Япония подписала соглашения с несколькими компаниями на поставку вакцин против COVID-19. Премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцин.
Вакцинация в Японии стартовала 17 февраля. Сначала привиться должны медицинские работники, передает ТАСС. Затем вакцину получат жители страны старше 65 лет, а к маю она будет доступна для всех остальных граждан.
Накануне основатель компании Microsoft Билл Гейтс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что всем государствам мира необходимо наладить сотрудничество и отказаться от соперничества, чтобы одолеть коронавирус, передает РИА ФАН.
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