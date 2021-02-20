Малозёмов поддержал жесткие меры против не привитых от COVID-19
Телеведущий канала НТВ в эфире НСН заявил, что в пандемию следует поступиться индивидуальными свободами перед общим благом.
В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма, а власти Израиля дали массу привилегий в части путешествий, посещения фитнес-клубов и так далее тем, кто поставил прививку.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в эфире НСН заявил, что в пандемию следует поступиться индивидуальными свободами перед общим благом.
«Эти новости кого-то могут возмущать, но не меня. Думаю, перед нами тот случай, когда индивидуальные свободы должны несколько отступить перед общим благом. В конце концов, по последним подсчетам, вирус унес уже 20 миллионов лет человеческих жизней — настолько суммарно меньше прожили, чем могли бы, те, кто скончался от этой перепахавшей наш мир инфекции», — подчеркнул он.
Также Малозёмов в интервью НСН отметил, что происходящие климатические аномалии, как в России, так и в мире противоречат всеобщей идее о текущем глобальном потеплении.
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