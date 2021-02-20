Малозёмов поддержал жесткие меры против не привитых от COVID-19

В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма, а власти Израиля дали массу привилегий в части путешествий, посещения фитнес-клубов и так далее тем, кто поставил прививку.

Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в эфире НСН заявил, что в пандемию следует поступиться индивидуальными свободами перед общим благом.