«Плохая работа врачей»: Онищенко недоволен санитарным просвещением «антипрививочников»

Сервис «Актион Медицина» через опрос выяснил, что 58% медиков сталкиваются с нежеланием родителей воспользоваться бесплатной вакцинацией детей в роддоме и поликлинике. В частности, пишет «Коммерсант», 78% врачей рассказали, что пациенты отказываются от прививки АКДС (коклюш-дифтерия-столбняк), 42% сталкивались с отказом делать пробу Манту, 38% - с отказом вакцинироваться от туберкулеза. При этом больше половины родители слышали о последствиях заболеваний. Онищенко считает, что врачи плохо занимаются санитарным просвещением.

«Это глупости! У нас детские календари прививок выполняются, а 58 процентов врачей сталкиваются с нежеланием…Идиотизм. Но, действительно, проблема существует, и она чрезвычайно политизирована в любой стране. Работают всякие спецслужбы с помощью изощренных методов отвлекают небылицами о чипировании, о том, что люди после вакцинации потеряют возможность продолжать род. Еще один момент – плохая работа медиков. Не занимаются санитарным просвещением, плохо убеждают», - сказал Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью НСН призвал россиян сделать прививку от кори.

