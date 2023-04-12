У студента Губкинского университета выявили корь
12 апреля 202314:44
У одного из студентов «РГУ нефти и газа» имени Губкина обнаружили корь, в связи с чем начато эпидемиологическое расследование, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что ВУЗ будет переведен на дистанционные режим обучения на три недели, начато эпидемиологическое расследование.
В ведомстве также уточнили, что специалистам удалось определить круг лиц, контактировавших с зараженным.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация по кори в стране в целом контролируемая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
- У студента Губкинского университета выявили корь
- Отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в районе Артёмовска
- «Давайте не будем лукавить»: Нарусова о едином реестре военнообязанных
- Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток
- Си Цзиньпин: Необходимо повышать уровень подготовки военных
- Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ
- Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре
- В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ
- SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором
12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru