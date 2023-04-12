У студента Губкинского университета выявили корь

У одного из студентов «РГУ нефти и газа» имени Губкина обнаружили корь, в связи с чем начато эпидемиологическое расследование, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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Отмечается, что ВУЗ будет переведен на дистанционные режим обучения на три недели, начато эпидемиологическое расследование.

В ведомстве также уточнили, что специалистам удалось определить круг лиц, контактировавших с зараженным.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация по кори в стране в целом контролируемая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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