«Вывернули глаз!»: Сергей Зверев прокомментировал пластику Анджелины Джоли
Джоли красиво старела и без всякой пластики, но хирургическими вмешательствами только сделала хуже, заявил НСН Сергей Зверев.
Стилист и шоумен Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что голливудской актрисе Анджелине Джоли неудачно сделали пластику, которая при этом ей была и не нужна.
«Сейчас, например, в интернете вирусятся фотографии Анджелины Джоли, что ей испортили лицо – вывернули глаз. Лучше бы она вообще ничего не делала, она такая красивая! И старела она красиво. Все шло хорошо. Но вывернули глаз ей неудачно. Если мужчины и женщины идут на этот шаг, это значит, что прям так припекло. А есть люди, у которых и так все хорошо, но им все равно надо что-то сделать со своим лицом», – рассказал он.
Ранее Зверев заявил в пресс-центре НСН, что в шоу-бизнесе нет никакого тренда на естественность, просто сейчас все стали намного осторожнее относиться к пластическим операциям из-за большого количества неудачных примеров.
