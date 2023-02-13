«Пищевое воспитание»: Диетолог перечислила причины подросткового ожирения
Дети начинают задумываться о пользе питания только к совершеннолетию, рассказала НСН диетолог Анна Белоусова.
Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала в беседе с НСН о причинах распространения ожирения среди российских подростков. За последние 20 лет диагноз «ожирение» у российских подростков начали выявлять в шесть раз чаще, свидетельствует открытая статистика Минздрава. Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев ожирения на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов.
«Причин у эпидемии ожирения несколько. Во-первых, уже несколько поколений подростков растут на фаст-фуде, который вошел в повседневный рацион очень многих семей. Любовь к нему прививается с детства. Во-вторых, на рост заболеваемости влияет доступность подростков к стрит-фуду. Третья причина – несмотря на то, что здоровое и рациональное питание сегодня на волне, специальной программы, в том числе образовательной, по борьбе с проблемой на практике не существует», – рассказала собеседница НСН.
По словам эксперта, дети и подростки подходят к питанию с точки зрения «вкусно – невкусно». А о том, полезно это или нет, они начинают задумываться ближе к 18-19 годам. И в числе мер, которые тинейджеры предпринимают в таком случае, – поиск информации в интернете. Это в основном советы фут-блогеров, часто ровесников ребят.
«Мнение таких доморощенных нутрициологов в большинстве своем не является экспертным. Различные диеты и типы питания прочно вошли в моду, но подходят ли они конкретному человеку – вопрос другой. Безграмотность родителей тоже играет свою роль. Они часто думают, чем добивать подростковый аппетит. Конечно, углеводистыми гарнирами», – добавила Анна Белоусова.
Эпидемия ожирения, по мнению нутрициолога, никуда не делась.
«Мы немного забыли о ней, потому что ковид наступил. Причем Москва в данном случае не показатель», – заключила специалист.
Согласно данным Минздрава, которые проанализировало РИА Новости, хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России.
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