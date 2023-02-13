«Пищевое воспитание»: Диетолог перечислила причины подросткового ожирения

«Причин у эпидемии ожирения несколько. Во-первых, уже несколько поколений подростков растут на фаст-фуде, который вошел в повседневный рацион очень многих семей. Любовь к нему прививается с детства. Во-вторых, на рост заболеваемости влияет доступность подростков к стрит-фуду. Третья причина – несмотря на то, что здоровое и рациональное питание сегодня на волне, специальной программы, в том числе образовательной, по борьбе с проблемой на практике не существует», – рассказала собеседница НСН.

По словам эксперта, дети и подростки подходят к питанию с точки зрения «вкусно – невкусно». А о том, полезно это или нет, они начинают задумываться ближе к 18-19 годам. И в числе мер, которые тинейджеры предпринимают в таком случае, – поиск информации в интернете. Это в основном советы фут-блогеров, часто ровесников ребят.

«Мнение таких доморощенных нутрициологов в большинстве своем не является экспертным. Различные диеты и типы питания прочно вошли в моду, но подходят ли они конкретному человеку – вопрос другой. Безграмотность родителей тоже играет свою роль. Они часто думают, чем добивать подростковый аппетит. Конечно, углеводистыми гарнирами», – добавила Анна Белоусова.