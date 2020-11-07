Петербург установил антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили рекордное число инфицированных CJVID-19 - 1258 новых фактов заражения, сообщает оперативный штаб.
Предыдущий максимум в северной столице был зафиксирован накануне — 1171 случай заражения.
В Петербурге за 6 ноября выздоровел 651 человек, умерли от COVID-19 еще 53 человека.
Всего в городе с начала эпидемии насчитывается 68 692 заболевших, из них выздоровели42 184, скончались от последствий коронавирусной инфекции 4131.
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение развлекательных учреждений, работу ресторанов в ночное время также приостановили, масочный режим действует в транспорте и на объектах торговли. Всем петербуржцам рекомендовали самоизоляцию.
Ранее стало известно, что В России второй день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране подтвердили 20 396 новых случаев заражения COVID-19.
Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус
«Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 396 / сут.
Умерли
30 251+364 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 803 / сут.
- Петербург установил антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
- В Екатеринбурге началось расследование убийства четырех человек во время вечеринки
- Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
- Иммунолог назвал одышку в числе самых настораживающих симптомов COVID-19
- В России за сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru