Петербург установил антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили рекордное число инфицированных CJVID-19 - 1258 новых фактов заражения, сообщает оперативный штаб.





Предыдущий максимум в северной столице был зафиксирован накануне — 1171 случай заражения.

В Петербурге за 6 ноября выздоровел 651 человек, умерли от COVID-19 еще 53 человека.

Всего в городе с начала эпидемии насчитывается 68 692 заболевших, из них выздоровели42 184, скончались от последствий коронавирусной инфекции 4131.

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение развлекательных учреждений, работу ресторанов в ночное время также приостановили, масочный режим действует в транспорте и на объектах торговли. Всем петербуржцам рекомендовали самоизоляцию.

Ранее стало известно, что В России второй день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране подтвердили 20 396 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус

«Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.

