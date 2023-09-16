Песков: В кремле пока не планируют вводить масочный режим

В Кремле пока новых ограничений, связанных с масочным режимом, нет, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%

По его словам, в Кремле ждут рекомендации врачей.

Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаКремльДмитрий Песков

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