Песков: В кремле пока не планируют вводить масочный режим

По его словам, в Кремле ждут рекомендации врачей.

Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

