Песков: В кремле пока не планируют вводить масочный режим
В Кремле пока новых ограничений, связанных с масочным режимом, нет, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле ждут рекомендации врачей.
Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.
Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru