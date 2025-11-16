В Китае задержали экс-настоятеля Шаолиньского монастыря

По данным CCTV, прокуратура города Синьсян недавно удовлетворила запрос на применение меры пресечения в форме ареста к Ши Юнсиню, обвиняемому в злоупотреблении должностным положением для присвоения чужого имущества, растрате и получении взяток.

В июле административный отдел Шаолиньского монастыря объявил, что Ши Юнсинь, тогда ещё возглавлявший обитель, подозревается в краже монастырских средств и имущества, грубом нарушении буддийских заповедей, длительных неподобающих отношениях с несколькими женщинами и наличии незаконнорождённых детей. На следующий день Китайская буддийская ассоциация отстранила его от сана.

Новым главой монастыря стал Ши Иньлэ, ранее руководивший Храмом Белой Лошади в Лояне — первым буддийским храмом в Китае.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что коррупция является самой большой угрозой для Коммунистической партии Китая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».