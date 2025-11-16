В Москве в Гольяновском пруду нашли пакет с частью тела ребенка

На востоке Москвы в Гольяновском пруду нашли пакет с человеческими частями тела. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

140 килограммов: «Кот ученый» убила ребенка в Саратове

«112» писал, что в пакете была обнаружена голова несовершеннолетнего. По предварительной информации, погибшему было от семи до десяти лет. Было установлено, что ребенка убили два дня назад, сообщил канал.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тверской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДетиМоскваУбийствоСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры