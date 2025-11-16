В Москве в Гольяновском пруду нашли пакет с частью тела ребенка
На востоке Москвы в Гольяновском пруду нашли пакет с человеческими частями тела. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«112» писал, что в пакете была обнаружена голова несовершеннолетнего. По предварительной информации, погибшему было от семи до десяти лет. Было установлено, что ребенка убили два дня назад, сообщил канал.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются детали произошедшего.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тверской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Уничтожены две ПУ комплекса «Нептун» и боевая машина РСЗО HIMARS
- 12 автомобильных брендов подняли цены на автомобили в ноябре
- В Москве в Гольяновском пруду нашли пакет с частью тела ребенка
- МО: ВС РФ освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области
- Умер молодой актер дубляжа Петр Вечерков
- Россиян предупредили о штрафе за входные двери при помехе эвакуации
- В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости
- СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа
- Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
- СМИ: Самый высокий в мире отель открылся в Дубае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru