В России впервые вводят ГОСТ на ударные музыкальные инструменты
С 1 декабря в России вступит в силу первый отдельный ГОСТ для ударных музыкальных инструментов. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, новый ГОСТ устанавливает требования к качеству сборки, материалам и транспортировке. В частности, шарниры, натяжные механизмы и подвижные детали должны работать плавно и бесшумно, без перекосов и заеданий. Пластик на резонаторах и ударных поверхностях — натянут равномерно, без складок, надрезов или проколов.
Документ также регулирует влажность древесины, типы красок и другие материалы.
Отдельно описываются рекомендации по их транспортировке. Так, при транспортировке в мороз инструменты нельзя распаковывать раньше чем через сутки в сухом, вентилируемом помещении с влажностью 50–60%. Хранение рядом с химикатами запрещено.
Отмечается, что большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.
Ранее в России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
