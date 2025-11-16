В России впервые вводят ГОСТ на ударные музыкальные инструменты

Отмечается, новый ГОСТ устанавливает требования к качеству сборки, материалам и транспортировке. В частности, шарниры, натяжные механизмы и подвижные детали должны работать плавно и бесшумно, без перекосов и заеданий. Пластик на резонаторах и ударных поверхностях — натянут равномерно, без складок, надрезов или проколов.

Документ также регулирует влажность древесины, типы красок и другие материалы.

Отдельно описываются рекомендации по их транспортировке. Так, при транспортировке в мороз инструменты нельзя распаковывать раньше чем через сутки в сухом, вентилируемом помещении с влажностью 50–60%. Хранение рядом с химикатами запрещено.

Отмечается, что большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.

Ранее в России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».