Умер молодой актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивший Гарри в фильме «Каратэ-пацан». Об этом говорится в профсообществе «Русский дубляж» в группе ВК.

Молодому человеку было 27 лет. Известно, что последнее время он тяжело болел.

Петр Вечерков начал заниматься дублированием фильмов с восьми лет. За свою карьеру он успел озвучить десятки персонажей в 81 фильме, в том числе Галли в ленте «Бегущий в лабиринте», Бена в «Наследниках», Гейба в «Держись, Чарли», Еноха в «Доме странных детей мисс Перегрин» и Макса в «Живой стали».

Среди последних работ артиста — «Невидимки», «Кот и пес», «Хищник. Дожить до рассвета», которые вышли в 2024 году. Вечерков также играл в театре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

