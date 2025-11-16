Умер молодой актер дубляжа Петр Вечерков
Умер молодой актер дубляжа Петр Вечерков, озвучивший Гарри в фильме «Каратэ-пацан». Об этом говорится в профсообществе «Русский дубляж» в группе ВК.
Молодому человеку было 27 лет. Известно, что последнее время он тяжело болел.
Петр Вечерков начал заниматься дублированием фильмов с восьми лет. За свою карьеру он успел озвучить десятки персонажей в 81 фильме, в том числе Галли в ленте «Бегущий в лабиринте», Бена в «Наследниках», Гейба в «Держись, Чарли», Еноха в «Доме странных детей мисс Перегрин» и Макса в «Живой стали».
Среди последних работ артиста — «Невидимки», «Кот и пес», «Хищник. Дожить до рассвета», которые вышли в 2024 году. Вечерков также играл в театре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области
- Умер молодой актер дубляжа Петр Вечерков
- Россиян предупредили о штрафе за входные двери при помехе эвакуации
- В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости
- СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа
- Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
- СМИ: Самый высокий в мире отель открылся в Дубае
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ
- В ряде регионов России пропал проводной интернет
- В Киеве прошла акция протеста, на которой Зеленского назвали вором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru