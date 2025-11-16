Путин примет участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград»

По данным Зарубина, мероприятие запланировано на неделю с 17 по 23 ноября в формате видеоконференции. Точная дата не уточняется.

Ледокол «Сталинград» входит в серию проекта 22220, реализуемого с 2012 года. В рамках серии уже построены «Арктика» (головной), «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Сейчас на Балтийском заводе ОСК для Росатома одновременно строят сразу два ледокола - «Чукотку» (спущен на воду 06.11.2024, достраивается) и «Ленинград» (строится). Все суда серии оснащены реактором РИТМ-200, а экипаж составляет 54 человека — вдвое меньше, чем у предыдущих поколений.

В прошлом году Путин принял участие в спуске на воду ледокола «Чукотка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».