Коллекцию часов отца и золотые украшения чуть не отдал мошенникам подросток из Омска

Об инциденте полицейские узнали от отца ребенка. Мужчина рассказал, что его сын вступил в контакт с мошенниками. Сначала мальчику позвонил якобы заместитель директора школы, который уведомил о корректировках в базе данных учеников и попросил код из SMS для верификации. Затем с ним связался лже-специалист портала «Госуслуг», сообщивший о подозрительной активности в личном кабинете. Позже с подростком поговорил «сотрудник ФСБ», который убедил его в том, что семейные средства переводятся на Украину, и за это грозит уголовная ответственность.

В пресс-службе отметили, что злоумышленники по видеосвязи убедили мальчика продемонстрировать хранящиеся дома ценности, заставили упаковать в коробку пять наручных часов, четыре золотых кольца и две пары серег, а затем отправить посылку через транспортную компанию.

Об этом узнал отец, который явился в офис службы доставки и успел аннулировать заказ. Проводится расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».