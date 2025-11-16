МО РФ: Уничтожены две ПУ комплекса «Нептун» и боевая машина РСЗО HIMARS
Российские войска уничтожили две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевую машину РСЗО HIMARS производства США. Об этом сообщает министерство обороны России.
По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также средствами ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. В частности, пусковые установки «Нептун» и HIMARS были поражены расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населённого пункта Васильевское Днепропетровской области.
Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, российские вооружённые силы нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, задействованной в обеспечении украинского военно-промышленного комплекса, а также по цеху по сборке дальнобойных беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 141 районе.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
