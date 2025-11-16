26 тысяч раз атаковали мошенники жителя Дагестана

Уточняется, что звонки жителю Дагестана приходили 30 числа каждого месяца в июне, июле и августе. Ещё один рекордный случай зафиксирован у абонента 1983 года рождения из Пензы: 12 июня с 9:00 до 23:00 ему позвонили 22 850 раз.

В «Билайн» отметили, что телефонные мошенники постоянно усложняют схемы, особенно нацеливаясь на пожилых людей. За год оператор заблокировал 3,5 миллиарда звонков от злоумышленников и спамеров.

Ранее интернет-эксперт Леонтий Букштейн рассказал НСН, что абоненты должны не бояться сами информировать операторов о холодных немаркированных звонках с опросами, которые им поступают.