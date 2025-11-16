12 автомобильных брендов подняли цены на автомобили в ноябре
В первой половине ноября рынок новых автомобилей в России пережил массовое повышение цен. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Так, за первые две недели месяца цены пересмотрели сразу 12 автопроизводителей: Changan, KGM, Bestune, TANK, SWM, GAC, Soueast, Hongqi, Haval, Omoda, Avior и Ambertruck. Безусловным лидером стал Changan — он повысил стоимость сразу семи своих моделей. Увеличение цен варьировалось от 20 до 73 тысяч рублей.
По две модели подорожали у KGM, Bestune, TANK, SWM и GAC. Здесь диапазон оказался самым широким — от 60 тысяч рублей до 300 тысяч за внедорожник TANK 700.
Еще четыре марки — Soueast, Hongqi, Haval и Omoda — скорректировали стоимость по одной модели, добавив к цене от 50 до 200 тысяч рублей.
На фоне общей тенденции к удорожанию зафиксированы и редкие исключения. Так, компания Avior снизила стоимость своего минивэна сразу на 510 тысяч рублей. Кроме того, пикап Ambertruck Work стал дешевле на 50 тысяч.
Тренд на повышение цен на автомобили в России начался ещё в октябре: тогда цены повысили Haval, Geely, Chery, Changan и Jetour. По мнению автоэкспертов и дилеров, к этому привели истощение складских запасов после периода затоваривания, рост спроса на фоне ожиданий вступления в силу новых правил утилизационного сбора (изначально анонсированных на ноябрь, но перенесённых на декабрь), а также предстоящая индексация цен в январе.
