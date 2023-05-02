Первые в сезоне случаи клещевого энцефалита выявлены в России

Первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксированы на территории Российской Федерации. Об этом информирует на своих официальных сетевых ресурсах Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В целом с начала текущего года в медицинские организации обратились уже около 22 тысяч человек в связи с присасыванием клещей.