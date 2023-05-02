Первые в сезоне случаи клещевого энцефалита выявлены в России

Первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксированы на территории Российской Федерации. Об этом информирует на своих официальных сетевых ресурсах Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В целом с начала текущего года в медицинские организации обратились уже около 22 тысяч человек в связи с присасыванием клещей.

«Комары из Киргизии». Россиян подготовили к «прилету» лихорадки Западного Нила

Согласно статистики ведомства, прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 1,7 миллиона жителей РФ. Всего в этом сезоне предполагается вакцинировать порядка 3,5 миллиона россиян.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», житель Волгограда серьёзно пострадал недавно уже от укуса комара. При укусе кровососущее занесло в организм мужчины паразита: медики удалили 15-сантиметрового белого червя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:РоспотребнадзорЗаболеваниеКлещи

Горячие новости

Все новости

партнеры