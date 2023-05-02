Первые в сезоне случаи клещевого энцефалита выявлены в России
Первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксированы на территории Российской Федерации. Об этом информирует на своих официальных сетевых ресурсах Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В целом с начала текущего года в медицинские организации обратились уже около 22 тысяч человек в связи с присасыванием клещей.
Согласно статистики ведомства, прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 1,7 миллиона жителей РФ. Всего в этом сезоне предполагается вакцинировать порядка 3,5 миллиона россиян.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», житель Волгограда серьёзно пострадал недавно уже от укуса комара. При укусе кровососущее занесло в организм мужчины паразита: медики удалили 15-сантиметрового белого червя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru