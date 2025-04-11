СМИ: США не имеют четкой стратегии по украинскому конфликту

Высокопоставленные западные дипломаты в беседе с Reuters заявили, что США не имеют ясного плана для продвижения переговоров по разрешению украинского конфликта.

Один из собеседников сообщил агентству, что противоречивые заявления от различных членов администрации президента США Дональда Трампа усиливают впечатление отсутствия реальной стратегии по Украине.

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Дипломаты подчеркнули, что несмотря на регулярные контакты между спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, администрация Трампа не сформировала координированный процесс для разработки политики в отношении Украины.

В частности, национальный комитет безопасности США провел лишь одну встречу по данному вопросу, что противоречит обычной практике Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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