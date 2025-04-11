СМИ: США не имеют четкой стратегии по украинскому конфликту

Высокопоставленные западные дипломаты в беседе с Reuters заявили, что США не имеют ясного плана для продвижения переговоров по разрешению украинского конфликта.

Один из собеседников сообщил агентству, что противоречивые заявления от различных членов администрации президента США Дональда Трампа усиливают впечатление отсутствия реальной стратегии по Украине.