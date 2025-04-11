СМИ: Уиткофф заявил, что признание новых регионов РФ ускорит прекращение огня

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам состоявшейся встречи с представителем президента России Кириллом Дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу стратегию, которая, по его мнению, может ускорить прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Уиткофф заявил, что самым быстрым путем к мирному соглашению является признание контроля Москвы над новыми регионами, присоединившимися к России.