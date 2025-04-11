СМИ: Уиткофф заявил, что признание новых регионов РФ ускорит прекращение огня
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам состоявшейся встречи с представителем президента России Кириллом Дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу стратегию, которая, по его мнению, может ускорить прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Уиткофф заявил, что самым быстрым путем к мирному соглашению является признание контроля Москвы над новыми регионами, присоединившимися к России.
В своей оценке Уиткофф подчеркнул, что в этих регионах были проведены референдумы, и большинство населения выразило желание находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал Уиткоффа, отметив, что он выполняет важную работу, несмотря на критику со стороны тех, кто потерпел неудачу в решении этого вопроса за десятилетия.
При этом агентство пишет, что в ходе обсуждения другой спецпосланник США Кит Келлог выразил сомнения касательно этой идеи, указав, что Украина не согласится с потерей территорий, передает «Радиоточка НСН».
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