США готовы к компромиссу в переговорах с Ираном по ядерной программе
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Соединенные Штаты готовы к компромиссу в переговорах с Ираном.
Он уточнил, что начальной позицией США остается требование о демонтаже иранской ядерной программы, однако это не исключает возможности поиска других путей для достижения соглашения.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры будут проводиться при посредничестве Омана и выразил надежду на конструктивный диалог.
Он подчеркнул, что Иран готов к обсуждению, но будет защищаться в случае агрессии, передает «Радиоточка НСН».
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