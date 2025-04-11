Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стали аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около 4,5 часов.