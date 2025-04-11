Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа
Темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стали аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Встреча состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около 4,5 часов.
Этот визит стал третьим для спецпосланника американского президента в Россию. Ранее Уиткофф встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, в том числе с Путиным, который через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В феврале он также принимал участие в переговорах по обмену осужденным американцем и в российско-американских обсуждениях в Эр-Рияде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа
- Путин и Уиткофф завершили четырехчасовые переговоры в Санкт-Петербурге
- Арт-объект в виде фрагмента трубы установили в Курске после операции «Поток»
- СМИ: Уиткофф заявил, что признание новых регионов РФ ускорит прекращение огня
- Курс рубля вырос к юаню на Московской бирже третий день подряд
- Фильм о событиях СВО «Алдан» выйдет в российский прокат 1 мая
- В Курской области дрон атаковал автомобиль, погиб местный житель
- Белый дом связал визит спецпосланника в РФ с переговорами о мире на Украине
- Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилова по делу о взятке
- Суд в Казахстане приговорил блогера к пяти годам за песню про русских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru