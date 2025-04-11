Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Темой встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом стали аспекты урегулирования на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались около 4,5 часов.

Путин и Уиткофф завершили четырехчасовые переговоры в Санкт-Петербурге

Этот визит стал третьим для спецпосланника американского президента в Россию. Ранее Уиткофф встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, в том числе с Путиным, который через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.

В феврале он также принимал участие в переговорах по обмену осужденным американцем и в российско-американских обсуждениях в Эр-Рияде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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