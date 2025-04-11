Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом как продуктивные.
Дмитриев выразил благодарность Уиткоффу за визит и опубликовал фотографии со встречи на своей странице в соцсети X.
Этот визит стал третьим для спецпосланника американского президента в Россию. Ранее Уиткофф встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, в том числе с Путиным, который через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В феврале он также принимал участие в переговорах по обмену осужденным американцем и в российско-американских обсуждениях в Эр-Рияде, передает «Радиоточка НСН».
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