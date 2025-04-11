Курс рубля вырос к юаню на Московской бирже третий день подряд

Курс рубля к юаню продолжил расти на Московской бирже, показывая увеличение третий день подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К закрытию торгов в пятницу курс китайской валюты опустился ниже 11,5 рубля, составив 11,25 рубля за юань, что на 28 копеек ниже уровня предыдущего дня.

Курс юаня впервые с октября 2023 года превысил 14 рублей

В течение недели курс юаня снизился на 47 копеек, колеблясь в диапазоне от 11,24 до 11,84 рубля.

В то же время курс доллара на Московской бирже остался стабильным, с расчетным фьючерсом на доллар США (USDRUBF) на уровне 85,11 рубля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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