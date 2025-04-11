Курс рубля вырос к юаню на Московской бирже третий день подряд

Курс рубля к юаню продолжил расти на Московской бирже, показывая увеличение третий день подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К закрытию торгов в пятницу курс китайской валюты опустился ниже 11,5 рубля, составив 11,25 рубля за юань, что на 28 копеек ниже уровня предыдущего дня.