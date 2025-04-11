Фильм о событиях СВО «Алдан» выйдет в российский прокат 1 мая
Художественный фильм о событиях специальной военной операции (СВО) под названием «Алдан» выйдет в российский кинопрокат 1 мая 2025 года, сообщила пресс-служба проекта.
Производство фильма было инициировано главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В съемках участвовали бойцы батальона имени Судоплатова.
В фильме снялись известные актеры, включая Ивана Охлобыстина и Дмитрия Дюжева.
Также участие в проекте принял чемпион мира по джиу-джитсу и общественный деятель Джефф Монсон, передает «Радиоточка НСН».
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