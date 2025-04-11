Арт-объект в виде фрагмента трубы установили в Курске после операции «Поток»
В Курске на Театральной площади был установлен арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток».
Этот объект представляет собой отпиленный фрагмент трубы длиной около метра, который установлен на черном пьедестале. Операция «Поток», в рамках которой российские военные провели успешное наступление на тыл ВСУ в курской Судже, завершилась в марте.
Операция сыграла ключевую роль в освобождении города Суджа и прилегающих территорий, ранее захваченных ВСУ.
В ходе операции российские войска, включая разведывательно-штурмовую бригаду «Ветераны» и штурмовую бригаду «Восток», с помощью маневра через газопровод вышли на позиции противника и освободили промышленную зону города, передает «Радиоточка НСН».
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