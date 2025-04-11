Арт-объект в виде фрагмента трубы установили в Курске после операции «Поток»

В Курске на Театральной площади был установлен арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток».

Этот объект представляет собой отпиленный фрагмент трубы длиной около метра, который установлен на черном пьедестале. Операция «Поток», в рамках которой российские военные провели успешное наступление на тыл ВСУ в курской Судже, завершилась в марте.

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Операция сыграла ключевую роль в освобождении города Суджа и прилегающих территорий, ранее захваченных ВСУ.

В ходе операции российские войска, включая разведывательно-штурмовую бригаду «Ветераны» и штурмовую бригаду «Восток», с помощью маневра через газопровод вышли на позиции противника и освободили промышленную зону города, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:СпецоперацияКурская Область

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