В Уфе силовики забрали 40 сотрудников склада Ozon для проверки документов
В Уфе силовики провели рейд на складе маркетплейса Ozon, в ходе которого около 40 сотрудников были забраны для процедуры подтверждения личности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Там сообщили, что в ходе проверки не было выявлено нарушений документов у работников.
В Ozon отметили, что руководство компании реализует проект по социальной и культурной адаптации иностранных сотрудников на складах. Специалисты помогают им разобраться с правовыми вопросами, а также информируют о культурных нормах и правилах соблюдения российского законодательства.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Многонационал», видно, как сотрудники ФСБ выстраивают работников в цепочку, после чего отправляют их в автозаки, передает «Радиоточка НСН».
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