В Уфе силовики забрали 40 сотрудников склада Ozon для проверки документов

В Уфе силовики провели рейд на складе маркетплейса Ozon, в ходе которого около 40 сотрудников были забраны для процедуры подтверждения личности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Там сообщили, что в ходе проверки не было выявлено нарушений документов у работников.