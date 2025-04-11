Путин и Уиткофф завершили четырехчасовые переговоры в Санкт-Петербурге

Этот визит стал третьим для спецпосланника американского президента в Россию. Ранее Уиткофф встречался с высокопоставленными российскими официальными лицами, в том числе с Путиным, который через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.

В феврале он также принимал участие в переговорах по обмену осужденным американцем и в российско-американских обсуждениях в Эр-Рияде, передает «Радиоточка НСН».

