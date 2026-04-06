Онковакцину по ОМС смогут получить пациенты по показаниям

Российская онковакцина, включенная в систему обязательного медицинского страхования, будет доступна пациентам при наличии медицинских показаний. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, речь идет о персонализированной мРНК-вакцине, которая разрабатывается индивидуально для каждого пациента.