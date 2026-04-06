Онковакцину по ОМС смогут получить пациенты по показаниям
Российская онковакцина, включенная в систему обязательного медицинского страхования, будет доступна пациентам при наличии медицинских показаний. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в комментарии «Ленте.ру».
По его словам, речь идет о персонализированной мРНК-вакцине, которая разрабатывается индивидуально для каждого пациента.
Он отметил, что такой подход позволяет учитывать особенности заболевания и повышает эффективность терапии.
Леонов добавил, что препарат рассматривается не как универсальное средство лечения, а как дополнительный инструмент для врачей-онкологов. По его словам, вакцина может использоваться для контроля заболевания в составе комплексной терапии, передает «Радиоточка НСН».
