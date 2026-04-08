Онищенко: Онковакцина в ОМС сэкономит пациенту 3,5 миллиона рублей

Годовой курс лечения от рака — это дорогое лечение, заявил НСН Геннадий Онищенко.

Стоимость всех процедур для одного онкологического больного может достигать 5,5 миллиона рублей, но за всех платит государство, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Речь о препаратах, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первый пациент уже получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля. Об этом сообщили в Минздраве. Онищенко подчеркнул, что эти препараты достаточно дорогие.

Онковакцину по ОМС смогут получить пациенты по показаниям
«Это то, что сейчас включено в раздел высокотехнологичной медпомощи в ОМС. Стоимость годового курса лечения «Неовак-РОНЦ» составляет 3,5 млн рублей. А если ещё и диагностические процедуры, и сопутствующие препараты, то это 5,5 млн рублей за год. Примерно такая же стоимость у других вакцин. Вот это будет оплачивать государство. Так что это очень дорогое лечение», — подчеркнул он.

