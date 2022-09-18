Перечислены заменяющие снотворное продукты

Ряд продуктов питания по своему действию очень похожи на снотворное, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Усатову.

Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

Она заявила, что систему сна и бодрствования регулируют триптофан, серотонин и мелатонин. Первый из них – это аминокислота, поступающая в организм только с продуктами питания, а из нее синтезируется серотонин, который отвечает бодрость днем, и мелатонин, регулирующий качество сна. Отмечается, что снотворным эффектом обладают орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир.

Большое количество триптофана содержится в кунжуте, фисташках, миндале, кешью и фундуке. Заменить снотворное могут мясо кролика или индейки, палтус, лосось, форель, скумбрия, лангусты, креветки, омары, осьминоги и фасоль с чечевицей. Их следует употреблять за три часа до сна.

Для хорошего самочувствия россиянам нужно около 7-8 часов сна. Об этом рассказали 60% респондентов в ходе опроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/Avrorra.com
ТЕГИ:ЗдоровьеПродукты
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