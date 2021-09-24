Опрос: для хорошего самочувствия россиянам нужно 7-8 часов сна

Для хорошего самочувствия россиянам нужно около 7-8 часов сна. Об этом рассказали 60% респондентов в ходе опроса, проведенного Rambler, передает РИА Новости.

12% хотят спать по 9-10 часов в сутки, 18% успевают отдохнуть ночью примерно за 5-6 часов, а 3% достаточно всего 3-4 часа, чтобы выспаться. Уточняется, что 45% россиян пожаловались на недосыпание.

В ходе исследования выяснилось, что с бессонницей люди борются с помощью просмотра видео, прослушивания музыки. Также они принимают снотворное и медитируют.

Кроме того, перед сном, 28% респондентов проветривают спальню, 12% — составляют планы на следующий день, каждый четвёртый — читает книгу, каждый десятый — пьёт травяной чай, принимает ванну или применяет другие способы для расслабления.

Ранее психолог рассказал, что в трудный период жизни человеку важно соблюдать «армейский режим»: правильно питаться, хорошо спать и перезагружать сознание.

