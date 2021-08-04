Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна
Грецкие орехи – лучшее снотворное. Об этом рассказала американский диетолог Саманта Кэссетти. Она считает, что употребление этого продукта помогает лучше высыпаться, улучшает качество сна. Ее слова цитирует сайт wellandgood.com.
По словам врача, ключевой компонент грецких орехов – триптофан. Организм использует эту аминокислоту для производства серотонина и мелатонина, которые необходимы при регуляции сна.
Также диетолог добавила, что в грецких орехах содержится мелатонин и магний. Эти вещества делают сон человека более крепким.
Ранее сомнолог рассказал, как во сне бороться с COVID-19. Во время сна формируется иммунитет, поэтому недосыпания следует избегать, сказал НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
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