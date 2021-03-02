Перечислены способы снизить риск инсульта
Снизить риск инсульта поможет соблюдение универсальных правил, пишет Express со ссылкой на гарвардских экспертов.
Они рекомендуют снизить употребление соли, меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы. Также стоит регулярно заниматься спортом, чтобы снизить риск ожирения, которое ведет к высокому артериальному давлению.
Также ученые советуют употреблять жирную рыбу, рапсовое, кукурузное, подсолнечное масло, авокадо и миндаль, увеличить потребление овощей и фруктов, а также бросить курить.
Избежать осложнений гипертонии, включая инсульт, можно за счет регулярного измерения артериального давления, его коррекции медикаментами и изменения образа жизнь.
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