Невролог посоветовал ботокс для перенёсших инсульт

Для восстановления после инсульта в ряде случаев помогают технологии ботулинотерапии, рассказал главный невролог Московской области, доктор медицинских наук Ренат Богданов.

Ежегодно с инсультом сталкиваются около 15 миллионов человек. Треть погибает, ещё порядка 30% становятся инвалидами. Как говорят специалисты, в 20-40% случаев после инсульта возникает спастический мышечный тонус - перенапряжение мышц, которое осложняет процесс реабилитации. В таком случае в мышцу вводят ботулотоксин, который на время расслабляет мышцу.

«Этого хватает на 3-4 месяца, и это значительно повышает возможности реабилитации. А если после инсульта прошло несколько лет, то эта технология улучшает уход», - сообщил «Радио 1» Богданов.

Он добавил, что специалисты по ботулинотерапии есть и в Московской области. Чтобы попасть к ним, нужно направление от невролога, терапевта или врача общей практики.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

